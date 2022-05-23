ألمانيا: حظر إمدادات النفط من روسيا "قريب جدا"

يرى وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أنه على الرغم من موقف بعض دول الاتحاد الأوروبي، فإن فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا "من الممكن تحقيقه".

وأشار هابيك عبر قناة ZDF التلفزيونية إلى أن عددا قليلا من دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما هنغاريا، تعارض ذلك. ومع ذلك، يمكنها، في رأيه، تغيير موقفها.

وقال: "أعتقد أنه في غضون أيام قليلة سنحقق تقدما كبيرا".

ولم يتمكن الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي حتى الآن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل مشروع حظر نفطي مؤجل.

المصدر: تاس