فوتشيتش يخطط لبحث إمدادات الغاز إلى صربيا مع بوتين

يعتزم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بحث وضع إمدادات الغاز لبلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.

ونقلت قناة "آر تي إس" التلفزيونية الصربية عن فوتشيتش قوله: "هناك ثلاثة مواضيع مهمة بالنسبة لي وهي حجم إمدادات الغاز وسعر الغاز والثقة في إمدادات الغاز".

وأشارت القناة إلى أن محادثة هاتفية بين فوتشيتش وبوتين قد تجري "في الأيام المقبلة".

وبحث رئيسا صربيا وروسيا في أوائل أبريل استمرار إمداد صربيا بالغاز بعد انتهاء العقد الحالي في نهاية الشهر الجاري.

المصدر: إنترفاكس