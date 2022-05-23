رئيس الأركان الأمريكي: المكالمة مع نظيري الروسي كانت مهمة

وصف رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي اتصاله الهاتفي الأخير بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف بأنه كان "مهما"، دون الكشف عن تفاصيله.

وقال ميلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، اليوم الاثنين: "لن أكشف عن مضمون وتفاصيل الحديث، لكن إجراءه أمر مهم، وكانت المناقشة مهمة ومفيدة".

إقرأ المزيد

يذكر أن الاتصال بين ميلي وغيراسيموف جرى الأسبوع الماضي، وبحث الجانبان خلاله الوضع في أوكرانيا، واتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

وكان ذلك أول اتصال بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي