مقتل مدنيين جراء قصف أوكراني على قرية في منطقة خيرسون

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بمقتل مدنيين جراء قصف القوميين الأوكرانيين أمس الأحد لقرية بيلوزيركا في منطقة خيرسون بالذخائر العنقودية من منظومة "أوراغان" الصاروخية.

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وأضافت الوزارة أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية الواقعة في منطقة نيكولاييف أطلقت، في المجموع، 8 صواريخ غير موجهة على القرية.

فور وقوع الحادث وصلت الشرطة العسكرية والمهندسون إلى مكان الحادث حيث قاموا بفحص المنطقة بحثا عن ذخائر غير منفجرة وأجسام متفجرة.

وألحق القصف أضرارا بأكثر من 10 مبان سكنية.

ويوم الجمعة الماضية أدى قصف قرية بيلوزيركا إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين.

المصدر: سبوتنيك