نشطاء أمريكيون يعربون عن استيائهم من تصريحات زيلينسكي حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

أعرب عدد من النشطاء الأمريكيين على "تويتر" عن استيائهم من تغريدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول المساعدات الأمريكية والغربية لبلاده.

وشكر زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تقديم واشنطن مساعدات لكييف بقيمة 40 مليار دولار، وقال إنه يتطلع إلى "دعم جديد قوي" لكييف، مشيرا إلى أن هذا الأمر "مطلوب أكثر من أي وقت مضى".

Grateful to @POTUS for signing the law on additional support for 🇺🇦. The leadership of 🇺🇸, President Biden & the American people in supporting 🇺🇦's fight against the Russian aggressor is crucial. Look forward to new, powerful defense assistance. Today it is needed more than ever. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2022

وعلق أحد النشطاء الذي يتخذ VV لقبا له عبر "تويتر": "ستفلس وتتخلف عن سداد هذه القروض".

وقال ناشط آخر يدعى أليكس هديز: "هذا هو بيت القصيد، إنهم يعيدون هيكلة الديون عن طريق بيع الأصول وخصخصتها..أوكرانيا لديها ثالث أكبر احتياطيات من الليثيوم في أوروبا. سيحصل زيلينسكي على أجره وسيكون قادرا على شراء منزل آخر في بيليز، بينما سنخسر 40 مليارا من قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية".

وعلق الناشط مارك فراسكوني قائلا: "الأمريكيون ليسوا بحاجة إلى هذا الصراع، وهو سينتهي في اللحظة التي نتوقف فيها عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا".

وقال تشين هين لو: "نحن بحاجة إلى دعم أكثر من أي وقت مضى.. يبدو الأمر سيئا حقا".

وعلق الناشط البريطاني مات ريزي قائلا: "مرحبا، ليست الولايات المتحدة وحدها هي التي ترسل لك أسلحة، المملكة المتحدة ترسل لك مساعدات أيضا لكننا لا نحصل على أي شكر!".

المصدر: "نوفوستي" + RT