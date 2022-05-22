في أول محادثة بينهما.. بلينكن ونظيرته الفرنسية الجديدة يبحثان ملفي أوكرانيا والناتو

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيرته الفرنسية الجديدة، كاثرين كولونا، قضايا دعم أوكرانيا وعضوية السويد وفنلندا في الناتو، وفق ما ذكرته الخارجية الأمريكية.

وتسلمت كولونا مهام وزيرة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة، بعد ثلاث سنوات من عملها سفيرة لدى بريطانيا.

وجاء في بيان صحفي عقب محادثة الوزيرين الهاتفية الأولى أن "وزير الخارجية الأمريكي ووزيرة الخارجية كولونا اتفقا على الحاجة إلى مواصلة الدعم القوي لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن بلينكن وكولونا ناقشا الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل مشترك لدعم الدول المؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، دون ذكر تفاصيل.

وأفاد البيان بأن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع حلف الناتو، بما في ذلك أفضل السبل لدعم طلبات عضوية فنلندا والسويد، بالإضافة إلى الموضوعات الرئيسية لقمة مدريد المقبلة".

وأضافت وزارة الخارجية: "اتفق الطرفان أيضا على الحاجة إلى الاستجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة والأمن الغذائي لملايين الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في أوضاع هشة حول العالم".

كما ناقش بلينكن وكولونا تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بفرض ضريبة عالمية على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.

المصدر: نوفوستي