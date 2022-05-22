إيران تعلن اعتقال شبكة مرتبطة بدولة أجنبية قبيل مقتل شخصية من الحرس الثوري
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أعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد "اعتقال شبكة من البلطجية على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلية".
وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان إن "هذه الشبكة وبتوجيه من جهاز مخابرات الكيان الصهيوني كانت تقوم بعمليات سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة وعمليات اختطاف بهدف الحصول على اعترافات مزيفة عبر شبكة من البلطجية".
وأكد البيان أن اعتقال عناصر هذه الشبكة تم من قبل الحرس الثوري ووزارة الأمن.
جدير بالذكر أن عملية الاعتقال تمت قبل اغتيال العقيد حسن صياد خدائي اليوم في العاصمة طهران.
المصدر: RT