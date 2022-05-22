شارك في مهام استشارية بسوريا.. اغتيال أحد منتسبي الحرس الثوري الإيراني في طهران

أفادت مصادر مطلعة بأن وكالات إيرانية قالت إن أحد عناصر الحرس الثوري ممن شاركوا في مهام استشارية بسوريا تم اغتياله في طهران يوم الأحد.

وأضافت أن حسن صياد خدائي تم اغتياله بخمسة أعيرة نارية من قبل شخصين على متن دراجة نارية.

وذكرت أن عملية الاغتيال تمت بالقرب من منزله في أحد الأحياء القديمة شرق طهران بينما كان يهم بالدخول لمنزله.

وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا في دمائه وأبلغت عن الحادث.

وأكدت أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن.

والضباط والعناصر الاستشارية الإيرانية الذين شاركوا في مهام بسوريا يعرفون في إيران بـ"المدافعين عن المراقد المطهرة".

إلى ذلك، أصدر الحرس الثوري بيانا أكد من خلاله اغتيال أحد عناصره.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد أن العقيد صياد خدائي تعرض لجريمة إرهابية في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرقي طهران من قبل عناصر معادية للثورة منتمية للاستكبار العالمي.

وأوضح أن الإجراءات اللازمة للتعرف على الجاني أو الجناة واعتقالهم جارية وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.

المصدر: RT + وكالات