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زيلينسكي يريد منح مواطني بولندا في أوكرانيا "وضعا خاصا"

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زيلينسكي يريد منح مواطني بولندا في أوكرانيا
Sputnik
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قالت أولغا سوفجيريا ممثلة برلمان أوكرانيا في المحكمة الدستورية، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي يعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان حول الوضع الخاص لمواطني بولندا في أوكرانيا.

وكتبت سوفجيريا، اليوم على قناتها في تيليغرام: "أعلن الرئيس عن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في المستقبل القريب، بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين في أوكرانيا".

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ويشار إلى أن الرئيس البولندي أندريه دودا، يقوم بزيارة كييف اليوم الأحد.

 في وقت سابق أفادت الأنباء، بأن الضيف البولندي سيلتقي مع زيلينسكي، وستجري مفاوضات ثنائية بين وفدي البلدين، فضلا عن خطاب للرئيس البولندي في البرلمان الأوكراني.

المصدر: تاس

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