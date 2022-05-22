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انتشال جثث جميع ضحايا انهيار النفق في إقليم كشمير بالهند

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انتشال جثث جميع ضحايا انهيار النفق في إقليم كشمير بالهند
AP Dar Yasin
صورة تعبيرية
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أعلنت السلطات الهندية، عن انتشال جثث جميع الضحايا العشر، الذين قضوا جراء انهيار نفق قيد الإنشاء بمنطقة رامبان في إقليم كشمير الهندي.

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وقال نائب المفوض في المدينة، مسرات إسلام، إن "عملية الإنقاذ اكتملت وكان 5 من القتلى من ولاية البنغال الغربية".

كما تمت الإشارة إلى أن جميع الجثث نقلت إلى المستشفى وجرى إبلاغ العائلات، فيما استؤنفت عملية الإنقاذ، التي توقفت ليل الجمعة بسبب الانهيارات الأرضية والصخرية، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص من الحادث حتى الآن. 

المصدر: "thehindu"

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