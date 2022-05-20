مصرع شخص وفقدان آخرين إثر انهيار جزء من نفق في إقليم كشمير

لقي شخص مصرعه وفقد 9 آخرون، إثر انهيار جزء من نفق في منطقة رامبان الجنوبية في إقليم كشمير الهندي.

وأفاد مسؤولون، بأن رجال الإنقاذ عثروا على جثة عامل في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وذلك بعد انهيار جزء من نفق في الإقليم الواقع بجبال الهيمالايا.

وأشاروا إلى استمرار البحث عن تسعة آخرين محاصرين.

والنفق هو جزء من نفق طريق سريع جبلي كان قيد الإنشاء عندما انهار ليلة الخميس في منطقة رامبان الجنوبية.

وكان عامر علي، المسؤول في إدارة الكوارث الحكومية، قال في وقت سابق إنه تم إنقاذ ثلاثة عمال محاصرين عند مدخل النفق وإنهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضاف علي أن الجزء المنهار كان يستخدم للتهوية ونقل الإمدادات والمعدات إلى النفق الرئيسي تحت الإنشاء.

المصدر: أ ب