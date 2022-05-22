زاخاروفا: "وهنا سقط البنطال الأنيق عن الحمار ورأى الجميع ذيله العادي"

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح السفير الأمريكي السابق لدى موسكو، مايكل ماكفول، حول أكاذيب واشنطن حول عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو".

وقالت زاخاروفا: "كما تقول الحكاية الشعبية "على خطى فرقة بريمن".. وهنا سقط البنطال الأنيق عن الحمار ورأى الجميع ذيله العادي"، في تشبيهها لما حصل للسفير الأمريكي السابق لدى موسكو أثناء حديثه عن الوعود الغربية لكييف وخداعهم.

وكان السفير الأمريكي السابق لدى موسكو، مايكل ماكفول، أكد أن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين وعدوا كييف بالانضمام إلى "الناتو" على مدى السنوات الماضية كانوا يكذبون عليها.

وخلال مناظرة The Munk Debates للمناقشات نصف السنوية حول قضايا السياسة الرئيسية عقدت في تورنتو الكندية، قال مدير الجلسة: "في عام 2021 بذل دبلوماسيونا قصارى جهدهم لإقناع كييف بأنهم قادرون على الانضمام إلى الحلف، وكررنا هذا مرارا وتكرارا"، سائلا: "إذا، هل كذب دبلوماسيونا فعلا؟".

المصدر: RT