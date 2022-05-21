السفير الأمريكي السابق لدى موسكو: الدبلوماسيون الأمريكيون كذبوا على كييف

أكد السفير الأمريكي السابق لدى موسكو، مايكل ماكفول، أن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين وعدوا كييف بالانضمام إلى "الناتو" على مدى السنوات الماضية كانوا يكذبون عليها.

وخلال مناظرة The Munk Debates للمناقشات نصف السنوية حول قضايا السياسة الرئيسية عقدت في تورنتو الكندية، قال مدير الجلسة: "في عام 2021 بذل دبلوماسيونا قصارى جهدهم لإقناع كييف بأنهم قادرون على الانضمام إلى الحلف، وكررنا هذا مرارا وتكرارا"، سائلا: "إذا، هل كذب دبلوماسيونا فعلا؟".

فأجاب ماكفول: "نعم، نعم"، مضيفا: هذه هي الطريقة التي يعمل بها "العالم الحقيقي".

المصدر: "نوفوستي"