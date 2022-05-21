بوتينا تشكر وزارة الخارجية لوضع متهميها من الولايات المتحدة على "قائمة الحظر"

توجهت نائبة مجلس الدوما ماريا بوتينا، بالشكر لوزارة الخارجية على وضعها "المدعي العام الأمريكي ونائبه وقاضي المقاطعة" المشاركين في قضيتها على قائمة الحظر من دخول الأراضي الروسية.

وأشارت إلى أن "القائمة تضمنت المدعي العام الأمريكي إريك كينرسون ونائب المدعي العام ويليام ماكي وقاضي مقاطعة كولومبيا تانيا تشوتكان، والذين كانوا مسؤولين في الحكم علي".

وقالت: "أنا ممتنة بصدق لوزارة الخارجية لعدم تجاهل هؤلاء الأشخاص المهمين، أولئك الذين شنوا اضطهادا ضدي، وخلقوا قضية ماريا بوتينا بشكل مصطنع، واتهموني بالتآمر الفردي، ومحاولة التصرف كعميل أجنبي، قضية بعيدة المنال كتبت خصيصا لمطاردة الروس".

وأضافت: "جعلوني أول ضحية للروسفوبيا الأمريكي من حيث عقوبة السجن الحقيقية. مرة أخرى، أود أن أعرب عن امتناني لوزارة الخارجية لدفاعها عنا".

وتابعت: "أنا أشكر رئيسنا فلاديمير بوتين على وقوفه إلى جانبي في هذه اللحظة الصعبة، والذي أظهر للعالم كله أننا لا نتخلى عن مواطنينا".

واعتقلت بوتينا في يوليو 2018 وحكم عليها في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا بتهمة "التآمر للعمل بشكل غير قانوني كعميل أجنبي"، وفي نهاية شهر أكتوبر 2019 تم إطلاق سراحها وترحيلها إلى روسيا.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق قائمة تضم 963 مواطنا أمريكيا ممنوعين من دخول روسيا، والتي ضمت مسؤولين كبار وسياسيين أمريكيين، وقد ظهر بعضهم على "قائمة التوقف" في 15 مارس، ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي.

المصدر: "سبوتنيك"