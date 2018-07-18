محكمة أمريكية تقرر حبس المواطنة الروسية ماريا بوتينا

قرر القاضي الفدرالي في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية حبس المواطنة الروسية ماريا بوتينا على ذمة التحقيق، حيث اتهمها جانب الادعاء بأنها على صلة بالاستخبارات الروسية.

وخلال المرافعات القضائية عرض المدعون صورة لما قالوا إنه لقاء بوتينا مع عميل الاستخبارات الروسية في مطعم بواشنطن. وحذروا من خطر فرارها.

ورفضت المحكمة الإفراج عن بوتينا بكفالة مالية.

وأنكرت المواطنة الروسية تهم التجسس والعمل لصالح روسيا كعميل أجنبي الموجهة إليها. وأكد محامي المواطنة الروسية نيل دريسكول أنها "ليست عميلة للحكومة الروسية وهي بريئة من التهم الموجهة إليها".

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ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة من المرافعات في قضية بوتينا يوم 24 يوليو الجاري.

يذكر، أن السلطات الأمريكية اعتقلت ماريا بوتينا (29 عاما) يوم 15 يوليو الجاري، واتهمتها بممارسة نشاط يخدم المصالح الروسية. وقالت وزارة العدل الأمريكية أن بوتينا عملت كعميل أجنبي من دون تسجيل نفسها لدى الوزارة بهذه الصفة، وحاولت التأثير على السياسات الأمريكية.

المصدر: وكالات