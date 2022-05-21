أمريكا.. تسجيل وفاة ثانية جراء إعصار في شمال ميتشيغان

أعلنت شرطة ولاية ميتشيغان، السبت، وفاة شخص ثان جراء الإعصار النادر الذي ضرب تجمعا سكنيا صغيرا شمالي الولاية.

وقال الليفتنانت ديريك كارول إن المتوفي، في السبعينيات من عمره، كان يعيش في حديقة منازل متنقلة.

وضرب الإعصار مدينة غايلورد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4200 نسمة، وتبعد حوالي 370 كيلومترا شمال غرب ديترويت، في الساعة 3:45 من مساء الجمعة.

وتسبب الإعصار في إصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال كارول إن حديقة نوتنغهام، التي كان يوجد بها المنزل المتنقل، كانت من بين أولى المواقع التي ضربها الإعصار.

وأعلنت حاكمة الولاية، غريتشين ويتمير، حالة الطوارئ في مقاطعة أوتسيغو، ما يتيح المزيد من موارد الولاية للمقاطعة.

وأوضح جيم كيسور، عالم الأرصاد الجوية الذي يعمل في كالة الطقس الوطنية في غايلورد، أن رياح الربيع الشديدة غير شائعة في المنطقة نتيجة لامتصاص البحيرات العظمى طاقة العواصف، خاصة في وقت مبكر من الموسم عندما تكون البحيرات شديدة البرودة.



وقال: "لم يشهد الكثير من الأطفال والشباب الذين عاشوا في غايلورد طوال حياتهم أي طقس قاس".

المصدر: أ ب