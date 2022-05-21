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زوجة زيلينسكي تقول إنه لا يكتب نصوص خطاباته

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زوجة زيلينسكي تقول إنه لا يكتب نصوص خطاباته
Globallookpress
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قالت يلينا زيلينسكايا، زوجة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن زوجها لا يكتب نصوص خطاباته بنفسه.

وأضافت في حديث تلفزيوني: "لا، لا أملك مثل هذه الفرصة (رؤية نص الخطاب مقدما). أعتقد أن فلاديمير نفسه لا يرى دائما جميع النصوص في وقت مسبق".

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وتابعت زوجة رئيس أوكرانيا: "يقوم دائما بإبلاغ كاتب الخطابات بما يريد قوله، ويحدد نقاط الخطاب ويقدم الأفكار المصاغة بشكل كاف والتي تحتاج فقط إلى وضعها على الورق".

المصدر: نوفوستي

 

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