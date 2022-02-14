زيلينسكي يصور فيديو مع زوجته لنفي الشائعات عن مغادرتها أوكرانيا
Globallookpress Volodymyr Zelensky
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نشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فيديو يظهر فيه مع زوجته يلينا، وذلك على خلفية الشائعات عن مغادرة عائلته البلاد.
وقال زيلينسكي في الفيديو: "مساء الخير للجميع. في الـ14 من فبراير 2022 نصور هذا الفيديو مع زوجتي ليس من باب الصدفة، بل لأنه من المهم أن نعرض للجيمع أننا معا وفي البيت وفي أوكرانيا".
وهنأت يلينا زيلينسكايا المواطنين بعيد الحب ودعت مواطنيها "ليحب بعضهم الآخر ويحبوا أوكرانيا".
وفي وقت سابق دعا الرئيس الأوكراني الموظفين الحكوميين الذين غادروا البلاد للعودة خلال 24 ساعة.
المصدر: نوفوستي
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