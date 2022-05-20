موسكو: ننفذ التزاماتنا بشأن توريدات الأغذية والمساعدات إلى الدول النامية

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تنفذ التزاماتها بشأن توريدات الأغذية وترسل المساعدات الغذائية إلى الدول النامية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن "روسيا من جانبها، حتى في ظل الظروف الراهنة تواصل تنفيذ التزاماتها بموجب العقود التجارية وترسل المساعدات الغذائية إلى السكان المحتاجين إليها في الدول النامية".

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وأضافت أنه منذ 24 فبراير الماضي تم توريد أكثر من 6 آلاف طن من المواد الغذائية الروسية إلى لبنان وطاجيكستان وقرغيزستان واليمن والسودان وكوبا عبر برنامج الأغذية العالمي، و20 طنا من القمح إلى كل من السودان وكوبا عبر القنوات الثنائية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى "الاتهامات الباطلة" بشأن تسبب روسيا بأزمة الغذاء، التي وجهت لنا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 19 مايو.

وأضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ربط العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بشكل مباشر بالمشاكل في توزيع الأغذية في العالم، وأعلن عن صفقة نقل الحبوب الأوكرانية مقابل رفع القيود عن تصدير الأسمدة الروسية والبيلاروسية والمواد الغذائية".

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وأشارت الخارجية إلى "تصريحات شديدة اللهجة" من قبل مدير البرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

وتابعت الخارجية أن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى "المشاكل الهيكلية في الاقتصاد العالمي التي ظهرت قبل فترة طويلة من العملية العسكرية الروسية، وأدت إلى الوضع القائم حاليا في سوق الأغذية العالمية".

واستغربت الخارجية الروسية من "الدعوات المتكررة لإنشاء آليات إنسانية تنسيقية جديدة مع إشراك عدد كبير من المشاركين لتسوية قضية حصار الموانئ الأوكرانية"، محملة أوكرانيا المسؤولية عن وضع الألغام في مياه البحر الأسود بالقرب من موانئ أوديسا ونيكولاييف وخيرسون وغيرها.

المصدر: تاس