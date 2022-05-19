نيبينزيا: كييف تتجنب بكل طريقة ممكنة التعاون بشأن الخروج الآمن للسفن من البحر الأسود

أكد فاسيلي نيبينزيا، أن كييف تتجنب بكل طريقة ممكنة التعاون بشأن الخروج الآمن للسفن من البحر الأسود، مشيرا إلى أنها تواصل منع 75 سفينة أجنبية من 17 دولة من مغادرة موانئها.

وقال مبعوث روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد يوم الخميس إن "أوكرانيا وليس روسيا، هي التي تواصل منع 75 سفينة أجنبية من 17 دولة في موانئ نيكولاييف وخيرسون وتشرنومورسك وماريوبول وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني من الخروج".

ووصف نيبينزيا الاتهامات الغربية لروسيا بمنعها حركة السفن التجارية وحظر خروج شحنات القمح من الموائئ الأوكرانية بأنها "مخادعة"، لافتا إلى انه "لا يزال هناك خطر على الملاحة والبنية التحتية من الألغام الأوكرانية التي أفلتت من مراسيها على طول ساحل دول البحر الأسود".

وأكد الدبلوماسي أن "روسيا تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود وبحر آزوف"، لافتا إلى أن "أوكرانيا لا تبذل مثل هذه الجهود"، وموضحا أنه "من الواضح أنه بدون حل لهذه المشكلة، من غير الممكن الحديث عن إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر".

وفيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية، أكد نيبينزيا أن الأزمة بدأت قبل فترة طويلة من الصراع في أوكرانيا، نافيا أن يكون لروسيا دور في تأجيجها. واتهم "مضاربة الغرب في أسواق العقود الآجلة للأغذية"، بالتسبب بالأزمة.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا يمكن أن تعرض 25 مليون طن من الحبوب للتصدير عبر ميناء نوفوروسيسك من 1 أغسطس حتى نهاية العام.

كما أعرب الدبلوماسي عن شكوك موسكو في أن الحبوب الأوكرانية يتم ضخها إلى مخازن الحبوب في الدول الأوروبية كثمن للحصول على أسلحة حصلت عليها كييف.

وتساءل نيبينزيا: "يتم تصدير الحبوب، وفقا لتصريحات السياسيين الغربيين وتقارير وسائل الإعلام، من البلاد بأكثر الطرق نشاطا - سواء عن طريق قطارات السكك الحديد أو المراكب على طول نهر الدانوب. إلى أين تذهب".

وشدد على أنه "لدينا شكوك معقولة في أن هذه الحبوب لن تلبي احتياجات جنوب العالم الجائع، ولكن يتم ضخها إلى مخازن الحبوب في الدول الأوروبية"، لافتا إلى أنه بهذا الشكل "أوكرانيا تدفع ثمن الأسلحة التي قدمها الغرب".

المصدر: RT