نيبينزيا: مسألة توريد الأسمدة الروسية مقابل تصدير الحبوب الأوكرانية لم تبحث

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات الغربية التي فرضها الغرب ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تعيق عملية تصدير الأسمدة.

وقال نيبينزيا :"ناقش الأمين العام للأمم المتحدة مع النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف مسألة تصدير الأسمدة من روسيا إلى السوق العالمية، لأن الأسواق وخاصة بالدول المنتجة للمنتجات الزراعية، في أمس الحاجة إلى أسمدة".

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وأضاف أن مسألة توريد الأسمدة الروسية مقابل تصدير الحبوب الأوكرانية لم تبحث.

واقترح غوتيريش خلال زيارته إلى موسكو إزالة القيود التي تمنع توريد الأسمدة من روسيا.

وأضاف: "اقترح غوتيريش استبعادنا من أي قيود على تصدير الأسمدة من أجل ضمان توريد المنتجات".

وأكد نيبينزيا أن روسيا مستعدة لتوريد الأسمدة إلى السوق العالمية، لكن العقوبات التي فرضها الغرب تعيق ذلك.

وتابع: "تم فرض عقوبات في مجال الشحن والتأمين والبنوك".

وأشار إلى أنه تم بحث مسألة تصدير الأسمدة الروسية إلى الدول المنتجة للمنتجات الزراعية مع فلاديمير بوتين.

وتابع: "المناقشات، على حد علمي، سارت بشكل جيد وإيجابي".

المصدر: تاس