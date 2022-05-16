مصادر: غوتيريش يعمل على صفقة "الأسمدة الروسية والبيلاروسية مقابل الحبوب الأوكرانية"

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة يجري مفاوضات بشأن عودة الأسمدة الروسية والبيلاروسية إلى الأسواق العالمية، مقابل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، طلب أنطونيو غوتيريش من موسكو عدم التدخل في خروج شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وفي المقابل، وعد بالمساعدة في تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الأسمدة من روسيا وبيلاروس.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن تركيا أعربت عن استعدادها للمشاركة في الاتفاقات، وكذلك تولي مهمة البحث عن الألغام البحرية وتحييدها وإدارة السفن المحملة بالحبوب.

وقال غوتيريش الأسبوع الماضي إنه كان يحاول تسهيل الحوار لإعادة دمج المنتجات والأسمدة الروسية والبيلاروسية والإنتاج الزراعي الأوكراني في السوق العالمية.

المصدر: وول ستريت جورنال