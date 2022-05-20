أ ف ب عن قائد عسكري أوكراني من مصنع "آزوفستال": تلقينا أمرا بالتوقف عن القتال

أعلن القائد العسكري الأوكراني دينيس بروكوبينكو اليوم الجمعة أن آخر الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول، تلقوا أمرا من كييف بالتوقف عن القتال.

وفي رسالة عبر الفيديو، قال بروكوبينكو وهو قائد كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة، إحدى الوحدات الأوكرانية الموجودة في المصنع، إن "القيادة العسكرية العليا أعطت الأمر بإنقاذ حياة الجنود.. والتوقف عن الدفاع عن المدينة".

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وأكد بروكوبينكو، أنه تم إجلاء جميع المدنيين من أراضي المصنع، كما تحدث عن إجلاء الجرحى ووعد بمبادلتهم جميعا في وقت لاحق.

وذكر أيضا أن المفاوضات جارية بشأن نقل جثث قتلى "آزوف" إلى أقاربهم في الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه خلال الأيام الأخيرة استسلم أكثر من 1900 جنديا من المتحصنين في "آزوفستال"، آخر معقل للقوات الأوكرانية في المدينة التي تم تحرير باقي أجزائها منذ أسابيع.

يذكر أن الجيش الروسي حاصر المسلحين في مصنع آزوف ستال على مدى أسابيع أعلن خلالها أكثر من مرة فتح ممرات إنسانية لنقل المدنيين

كما عرض على المسلحين خلالها الاستسلام متعهدا بضمان حياتهم وتقديم الإسعافات للمصابين.

المصدر: أ ف ب