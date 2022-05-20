وزير الدفاع الروسي يؤكد استسلام 1908 مسلحين من القوميين في "آزوفستال"

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو استسلام 1908 مسلحين من القوميين الأوكرانيين حتى الآن، في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

وأضاف شويغو، في اجتماع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية اليوم: "يستمر حصار مجمع آزوفستال. وقد تم إجلاء المدنيين الذين احتجزهم القوميون الأوكرانيون هناك.وتم إنقاذ 177 شخصا بينهم 85 امرأة و 47 طفلا. وتلقى جميعهم المساعدة الطبية والنفسية المؤهلة الضرورية".

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وأشار الوزير إلى أن القوميين المتعصبين المحاصرين في أقبية المصنع، باشروا في الاستسلام. في الوقت الحالي قام 1908 أشخاص بتسليم أسلحتهم".

ونوه الوزير كذلك، بأن 1387 شخصا من مشاة البحرية الأوكرانية ألقوا أسلحتهم من قبل.

المصدر: نوفوستي