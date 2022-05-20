"روس أوبورون إكسبورت": واشنطن انتهكت بشكل صارخ العقد بتسليمها المروحيات إلى أوكرانيا

قال ألكسندر ميخيف مدير عام "روس أوبورون إكسبورت"، إن الجانب الأمريكي انتهك بشكل صارخ العقد، بتسليمه مروحيات روسية الصنع مخصصة لأفغانستان، إلى أوكرانيا.

وأضاف ميخيف، في حديث للصحفيين على هامش معرض HeliRussia: "بخصوص تسليم الولايات المتحدة مروحيات من طراز Mi-17V-5 مما يسمى الدفعة الأفغانية إلى أوكرانيا: وفق العقد لا يجوز إعادة تصدير هذه المروحيات، من الواضح أن هذا هو الانتهاك الصارخ من قبل الولايات المتحدة لأسس القانون الدولي وأحكام وثائق العقود الروسية- الأمريكية".

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وأشار إلى أن هذه المروحيات لا تخضع لإعادة التصدير أو النقل إلى أي دولة ثالثة، وهو ما أكده الالتزام الرسمي للبنتاغون - بشهادة المستخدم النهائي. ووقعت الوثيقة هيلاري كلينتون، التي كانت في ذلك الوقت ترأس وزارة الخارجية الأمريكية.

في وقت سابق، احتجت الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا، على أي نقل غير قانوني لأسلحة روسية (سوفيتية) إلى أوكرانيا، بما في ذلك المروحيات التي تم تسليمها إلى أفغانستان بموجب عقد كبير مع البنتاغون.

في عام 2011، تم توقيع العقد بين روسيا والولايات المتحدة لتزويد الجيش الأفغاني بـ63 مروحية من طراز Mi-17V-5.

المصدر: نوفوستي