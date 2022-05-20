سيناتور أمريكي: معظم الأمريكيين يعارضون حربا مع روسيا

صرح السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري راند بول بأن معظم الأمريكيين، وخاصة المحاربين القدامى، يعارضون حربا مع روسيا.

وقال بول في مقال له لصحيفة Federalist إن "معظم الأمريكيين، وخاصة محاربينا القدامى الذين رأوا بأم عينيهم ما الذي تؤدي إليه الحروب بلا نهاية وتغيير الأنظمة، يعارضون حربا مع روسيا ويطالبون بتقليص التواجد العسكري الأمريكي (في الخارج)".

وأشار إلى أن توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا "ضربت القدرات الدفاعية" للولايات المتحدة ذاتها، التي "أفرغت ترسانتها تقريبا" من خلال تسليم الأسلحة الباهظة الثمن لكييف.

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وذكر راند بول بكلمات أحد مؤسسي الولايات المتحدة توماس جيفرسون الذي دعا لعدم الانضمام إلى أحلاف، وبناء علاقات نزيهة ومتبادلة المنفعة مع كل الدول.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق يوم الخميس على حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار رغم معارضة بعض الأعضاء الجمهوريين لمشروع القانون بهذا الصدد.

وحاول راند بول عرقلة إقرار هذا المشروع، محذرا من أنه سينعكس سلبيا على الولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي.

المصدر: نوفوستي