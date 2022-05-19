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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تخصيص 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تخصيص 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا
AP Susan Walsh
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تخصيص حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إضافية بقيمة نحو 40 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وصوت 86 من أصل السيناتورات الـ100 في المجلس لصالح تخصيص هذه الأموال إلى حكومة أوكرانيا، مقابل 11 معارضا.

ومن المقرر أن يحال هذه التشريع بعد مصادقة الكونغرس عليه إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع ثم سيدخل حيز التنفيذ.

ويأتي ذلك بعد تعثر عملية تمرير التشريع عبر مجلس الشيوخ، بسبب معارضة السيناتور الجمهوري راند بول الذي منع تبنيها بإجراءات مسرعة.

وكان الكونغرس قد قرر زيادة المبلغ المخصص ضمن هذه الحزمة إلى حكومة كييف إلى قرابة 40 مليار دولار، مقارنة مع 33 مليار دولار طلبها بايدن أصلا.

وكانت إدارة بايدن قد دعت المشرعين إلى عدم التأخر في تبني هذا القرار، محذرة من خطر انتهاء الأموال المخصصة سابقا لمساعدة حكومة كييف اليوم 19 مايو.

وكانت روسيا قد نددت مرارا وتكرارا بالمساعدات المكثفة التي يقدمها الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة، إلى حكومة كييف، محذرة من أن ذلك يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

المصدر: وكالات

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