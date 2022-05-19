بريطانيا: تركيا من أقدم أعضاء الناتو ويجب الاستماع إليها بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف

قال وزير الدفاع البريطاني إن تركيا من أقدم أعضاء الناتو ومن الضروري الاستماع إليها ومعالجة مخاوفها بشأن طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف وذلك عبر اجتماع الدول الأعضاء الثلاثين.

وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس على ضرورة الاستماع إلى جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنهم تركيا، بخصوص طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

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وقال والاس في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني يوم الخميس حول تحفظات تركيا على عضوية فنلندا والسويد: "تركيا عضو مهم جدا في الناتو، وتقدم بالفعل إسهامات كبيرة".

وأضاف: "استمعت إلى كلمات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والرئيس رجب طيب أردوغان بشأن المخاوف من تنظيم PKK الإرهابي، وما إذا كان أعضاء الناتو يفعلون ما يكفي للتعامل مع المخاوف التركية".

وتابع: "أعتقد أن للتغلب على هذا طريقة، ومن المهم جدا أن نستمع إلى جميع الأعضاء ومخاوفهم خلال هذه المرحلة، سنستمع بالتأكيد إلى تركيا".

وأعرب الرئيس أردوغان عن تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.

المصدر: موقع "trt" التركي