وزراء خارجية "بريكس" يصدرون بيانا مشتركا حول أوكرانيا والأسلحة النووية وعسكرة الفضاء

أصدر وزراء خارجية دول بريكس بيانا مشتركا، تطرقوا فيه إلى الأزمة الأوكرانية وقضايا الأسلحة النووية ومنع انتشارها، بالإضافة إلى مسألة عسكرة الفضاء وجهود توسيع الرابطة.

وأعرب وزراء خارجية دول "بريكس" في بيان مشترك عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ودعا وزراء الخارجية إلى تعزيز آليات الحد من التسلح ونظام منع انتشار الأسلحة النووية الدولي.

كما أكد وزراء خارجية بريكس رفضهم لسباق التسلح وعسكرة الفضاء الخارجي، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم لبدء عملية توسيع الرابطة.

يذكر أن بريكس هي رابطة للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة قبل انضمام جنوب إفريقيا في مدينة يكاترينبورغ الروسية، في يونيو 2009، وتضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب.

المصدر: تاس