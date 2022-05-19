الجيش الروسي يحصار مجموعة كبيرة من العسكري الأوكران قرب ليسيتشانسك

قال روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، إنه تم تطويق 2-2.5 ألف عسكري أوكراني بالقرب من مدينة ليسيتشانسك.

وأضاف السفير: "على الطرق المؤدية إلى ليسيتشانسك، تم تشكيل مرجل جديد ومحاصرة القوات الأوكرانية فيه – بين بلدتي غورسكويه وزولوتويه قرب ليسيتشانسك تمت محاصرة 2-2.5 ألف مسلح أوكراني".

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وأشار السفير إلى أنه يوجد أمام هؤلاء المحاصرين، فقط خيارين لا ثالث لهما، إما الاستسلام وإلقاء أسلحتهم والبقاء على قيد الحياة، أو الاستمرار في المقاومة والهلاك.

ونوه ميروشنيك، بأن مدينة ليسيتشانسك، لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي