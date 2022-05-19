وزير خارجية مالي يزور موسكو

وصل إلى موسكو يوم أمس، الأربعاء، وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، برفقة وفد حكومي في زيارة عمل إلى العاصمة الروسية تستغرق 4-5 أيام.

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حول الزيارة قال المتحدث باسم الخارجية المالية، صمويل ساي، لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الزيارة تأتي بهدف "تعزيز العلاقات الودية بين البلدين". كما تأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق على خلفية محاولة انقلاب في مالي ليلة 11-12 مايو، حيث صرحت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية بقيام الجيش، بدعم من "دولة غربية" بمحاولة للانقلاب، إلا أن قوات الدفاع والأمن في البلاد تمكنت من إفشال هذه المحاولة.

وكانت الزيارة السابقة لوزير خارجية مالي إلى روسيا في نوفمبر من العام الماضي 2021، حيث أبلغ عبد الله ديوب نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا شريك فعال وبراغماتي لمالي، وتحدث حينها في موسكو حول احتياجات مالي في مجال تكنولوجيا الطيران، وفي تعليم وتدريب الموظفين.

المصدر: نوفوستي