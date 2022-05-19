"طالبان": على مذيعات التلفزيون تغطية وجوههن

أصدرت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الخميس، قرارا طلبت فيه من جميع المذيعات العاملات في جميع القنوات التلفزيونية بتغطية وجوههن أثناء تقديم البرامج.

وذكرت قناة TOLO news الأفغانية، أنه عندما تم إبلاغ مجموعة MOBY الإعلامية بالقرار، قال ممثلو وزارتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعلام والثقافة إنه "حكم نهائي وليس للمناقشة".

Informing MOBY Group of the order, representatives of the ministries of Vice and Virtue and Information and Culture called it a final verdict and not up for discussion. Based on information received by TOLOnews, the order has been issued to all media outlets in Afghanistan. 2/2 — TOLOnews (@TOLOnews) May 19, 2022

ومجموعة MOBY، التي تأسست في عام 2002 من قبل رجل الأعمال الأفغاني سعد محسني، هي أكبر شركة إعلامية في أفغانستان. وبحسب TOLO التابعة لمجموعة MOBY​​، فقد صدر الأمر لجميع وسائل الإعلام في أفغانستان.

ويأتي الأمر بعد أيام من إعلان المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان رينا أميري، عن مخاوفها من القيود التي تفرضها حكومة "طالبان" على النساء.

المصدر: TOLO New