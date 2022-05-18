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واشنطن لا ترى أي مؤشرات على مساعدة الصين لروسيا في العملية العسكرية في أوكرانيا

أخبار العالم

واشنطن لا ترى أي مؤشرات على مساعدة الصين لروسيا في العملية العسكرية في أوكرانيا
Globallookpress Chris Kleponis
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن السلطات الأمريكية لا ترى أي بوادر على تقديم الصين أي دعم مادي لروسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت متحدثة: "لم نر دليلا على نقل أي دعم مادي من جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا. ولا يزال الأمر كذلك".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية لا ترى أن السلطات الصينية تساعد روسيا بشكل كبير في المجال العسكري.

المصدر: تاس

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