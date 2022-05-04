الصين: اتهامات واشنطن الكاذبة لا تساعد بحل النزاع في أوكرانيا

أكدت السفارة الصينية لدى واشنطن أن "الاتهامات الكاذبة التي توجهها الولايات المتحدة للصين لا تساعد في حل النزاع في أوكرانيا، ويجب بدلا من ذلك العمل معا لإيجاد حل سياسي".

وقالت السفارة في بيان نشر ردا على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية بأن مسؤولين صينيين ووسائل إعلام مزعومة تنشر دعاية ومعلومات مضللة لصالح الكرملين: "يجب على الصين والولايات المتحدة العمل مع بقية المجتمع الدولي لحل الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. يجب أن نعمل معا لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وزيادة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وحماية المدنيين. يجب تعزيز التنسيق لضمان الأمن العالمي في مجال الطاقة والغذاء. الاتهامات والافتراءات لن تحل المشكلة".

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وأشارت السفارة إلى أن "موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا محايد وموضوعي ولا تشوبه شائبة".

وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بنشر معلومات مضللة، يجب على الجانب الأمريكي نفسه أن يفكر في أفعاله. بسبب أن المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام هم الذين ينشرون شائعات تقول أن الصين كانت على علم مسبق وتدعم ضمنيا الأعمال العسكرية الروسية، وساعدت روسيا على التهرب من العقوبات، وقدمت المساعدة العسكرية لروسيا. كل هذا مجرد تضليل".

المصدر: تاس