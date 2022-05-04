 
مباشر

الخارجية الأمريكية: بلينكن يعرض في 5 مايو سياسة الإدارة الأمريكية المحدثة نحو الصين

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: بلينكن يعرض في 5 مايو سياسة الإدارة الأمريكية المحدثة نحو الصين
Legion-Media Carolyn Kaster / Pool Via CNP
أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxxs

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها أنتوني بلينكن سيلقي كلمة في الخامس من مايو يعرض فيه السياسة المحدثة للقيادة الأمريكية نحو الصين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "الخميس 5 مايو 2022، ستستقبل جمعية آسيا وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي سيلقي خطابا يحدد سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الصين".

وحسب صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية، فإن خطاب بلينكن القادم سيكون "نظرة عامة على إستراتيجية" السلطات الأمريكية. في الوقت نفسه، لن يتم الإعلان عن التفاصيل والنص الكامل للاستراتيجية المحدثة.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا