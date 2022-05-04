الخارجية الأمريكية: بلينكن يعرض في 5 مايو سياسة الإدارة الأمريكية المحدثة نحو الصين
Legion-Media Carolyn Kaster / Pool Via CNP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxxs
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها أنتوني بلينكن سيلقي كلمة في الخامس من مايو يعرض فيه السياسة المحدثة للقيادة الأمريكية نحو الصين.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "الخميس 5 مايو 2022، ستستقبل جمعية آسيا وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي سيلقي خطابا يحدد سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الصين".
وحسب صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية، فإن خطاب بلينكن القادم سيكون "نظرة عامة على إستراتيجية" السلطات الأمريكية. في الوقت نفسه، لن يتم الإعلان عن التفاصيل والنص الكامل للاستراتيجية المحدثة.
المصدر: "نوفوستي"