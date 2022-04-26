بكين تحذر واشنطن حيال تصريحاتها وممارساتها بالنسبة لتايوان

علّقت بكين على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي أعلن فيها أن بلاده تعتزم تزويد تايوان بكل ما هو ضروري لحماية نفسها حال اتخاذ الصين أي خطوات أحادية الجانب.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: على الولايات المتحدة توخي الحذر في لغتها وأفعالها حيال تايوان حتى لا تتسبب في ضرر خطير للعلاقات الصينية الأمريكية.

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وأضاف: "قضية تايوان شأن داخلي حصري بالنسبة للصين، ولا يسمح بالتدخل الخارجي فيه، وفي ما يتعلق بالقضايا التي تمس سيادة الصين وسلامة أراضيها ومصالحها الرئيسية الأخرى، لا ينبغي لأحد أن يتوقع تنازلات منها".

وتابع: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وتجنب إصدار إشارات كاذبة للقوى الانفصالية التي تدعم "استقلال تايوان" حتى لا تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان".

المصدر: "تاس"