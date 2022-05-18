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بروكسل: دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ قراراتها على حدة بشأن الأصول الروسية المجمدة

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بروكسل: دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ قراراتها على حدة بشأن الأصول الروسية المجمدة
Legion-Media Martin Bertrand
نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس
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أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ قراراتها على حدة وبشكل مستقل بشأن مصير الأصول الروسية المجمدة على أراضيها.

وقال دومبروفسكيس، يوم الأربعاء: "إذا تحدثنا عن الأصول الخاصة، فهناك فريق عمل خاص تابع للمفوضية الأوروبية، وهو يقوم بتنسيق أعمال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للكشف عن أصول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، ولتجميد تلك الأصول واتخاذ الإجراءات لمصادرتها المحتملة".

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وأضاف أن "ذلك يجب أن يجري وفقا لتشريعات الدولة التي توجد فيها تلك الأصول".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: إنترفاكس

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