تركيا: نريد حل خلافاتنا مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الثلاثاء، رغبة أنقرة في حل الخلافات مع واشنطن.

إقرأ المزيد

وخلال كلمة له في "البيت التركي" بنيويورك، كشف مولود تشاووش أوغلو أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مضيفا: "نريد حل المشاكل التي نواجهها في علاقاتنا مع الولايات المتحدة، واللقاء الذي جرى بين رئيسنا، رجب طيب أردوغان، ونظيره، جو بايدن، في روما، كان لقاء هاما في هذا الإطار"، حيث كان أردوغان قد التقى بايدن في روما على هامش قمة مجموعة العشرين، بنهاية أكتوبر 2021.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى "تأسيس آلية استراتيجية بين البلدين بمقترح من بايدن، من أجل حل الخلافات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، والعمل من أجل التحرك سوية"، معربا عن أمله في أن يتم عقد لقاء على مستوى الزعيمين، في إطار هذه الآلية، خلال العام الحالي.

وتابع تشاووش أوغلو:" آمل أن نتمكن من حل المشاكل أو تقليلها عبر هذه الآلية..كما يمكننا تطوير تعاوننا أيضا".

وفي تعليقه على العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لفت مولود تشاووش أوغلو إلى "وجود دول ترغب باستمرار الحرب، وأن الشعبين الأوكراني والروسي يدفعان ثمن ذلك"، مشددا على "ضرورة إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت".

وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده تعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيربش، بخصوص إجلاء المدنيين، مشيرا إلى اجلاء أكثر من 600 مدني من مدينة ماريوبول.

وصرح تشاووش أوغلو بأن غوتيريش اقترح تشكيل مجموعة اتصال تضم كلا من الأمم المتحدة، وتركيا وروسيا وأوكرانيا، بخوص القضايا الإنسانية، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط لعقد اجتماع على المستوى الفني، في هذا الإطار، خلال الأيام المقبلة.

المصدر: "الأناضول"