"بلومبيرغ": تركيا تشترط رفع العقوبات على حيازتها أنظمة S- 400 لقبول انضمام السويد وفنلندا للناتو

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن أنقرة تشترط رفع العقوبات التي فرضت عليها على خلفية حيازتها أنظمة "إس 400" الدفاعية الروسية، للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف "الناتو".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن "السلطات التركية تشترط رفع الدول الأوروبية القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى تركيا، ورفع العقوبات التي فرضت بعد حيازتها أنظمة "أس 400" الدفاعية الروسي، مقابل الموافقة على عضوية السويد وفنلندا في الناتو".

وأشارت المصادر إلى أن أنقر "تصر أيضا على ضرورة اعتراف السويد وفنلندا بالمخاوف التركية حيال المسلحين الأكراد في كل من تركيا وسوريا والعراق".

وتابعت أن أنقرة تطالب السويد وفنلندا "بإدانة حزب العمال الكردستاني وجميع المنظمات المرتبطة به".

ولفتت إلى أنه "من بين المطالب الأخرى إعادة تركيا إلى برنامج إنتاج مقاتلات أف 35 الأمريكية، والتي تم استبعاد أنقرة منه بعد شرائها أنظمة إس 400 الروسية".

المصدر: "إنترفاكس"