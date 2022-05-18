السويد تعلن استعدادها للحوار مع تركيا بشأن انضمام ستوكهولم للناتو

أكدت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون أن بلادها مستعدة للحوار مع تركيا لبحث وحل جميع علامات الاستفهام المتعلقة بتحفظ أنقرة على انضمام ستوكهولم لحلف "الناتو".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، الذي وصل ستوكهولم لإجراء محادثات عقب معارضة تركيا لانضمام البلدين إلى "الناتو"، قالت أندرسون: "نريد من السويد زيادة تعاونها مع تركيا داخل الناتو. السويد مثل الناتو والاتحاد الأوروبي تقف وراء مكافحة جميع أشكال الإرهاب".

إقرأ المزيد

وأضافت: "مستعدون للحوار مع تركيا لبحث وحل جميع علامات الاستفهام الموجودة".

وأعربت عن اهتمام بلادها بالتفاوض مع تركيا من أجل الانضمام للناتو، مؤكدة استعدادها لزيارة تركيا.

بدوره، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إنه فوجئ بمعارضة تركيا لعضوية بلاده والسويد في الناتو، معربا عن استعداد بلاده للمفاوضات مع أنقرة.

المصدر: "الأناضول"