ريابكوف ردا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو: روسيا ستتخذ إجراءات لن يستفيد منها أحد

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تعويضية بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، ولن يستفيد منها أحد.

وقال ريابكوف لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "كما ترون، هم أنفسهم لا يعرفون ما يريدون. إنهم يعانون من عدم فهمهم كيف سيكون العالم في المستقبل، ويعانون من حتمية تعدد الأقطاب في هذا العالم".

وأضاف: "بمجرد انقضاء فترة التحليل الذي نجريه في موسكو لعواقب هذه الخطوة (انضمام فنلندا والسويد للناتو) من وجهة نظر الهيكل العام للقوات والوسائل في أوروبا وشمال أوروبا، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات تعويضية، ولن يربح أحد من هذه الإجراءات".

وذكرت تقارير وسائل الإعلام في وقت سابق، أن الحكومة السويدية أعدت بالفعل خطاب طلب عضوية إلى الناتو، ومن المقرر إرساله في وقت واحد مع فنلندا.

المصدر: تاس