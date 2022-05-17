سفير إسرائيل لدى أوكرانيا يعود لأول مرة إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية

عاد سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، مسا أمس إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ورافق السفير برودسكي عدد من الدبلوماسيين من موظفي السفارة الإسرائيلية، بعد حوالي 3 أشهر من إجلائهم من المدينة في 21 فبراير من هذا العام.

وتأتي العودة بهدف الحفاظ على الاتصالات السياسية مع الحكومة الأوكرانية وفحص إمكانية إعادة السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا إلى العمل كالمعتاد، في كييف.

ومن المتوقع أن يبقى السفير برودسكي وطاقم السفارة في كييف لعدة أيام، سيعودون خلالها إلى مبنى السفارة لرفع العلم الإسرائيلي مرة أخرى، ولقاء مسؤولي الحكومة الأوكرانية وممثلي الجالية اليهودية والسفارات الأجنبية في كييف.

يذكر أن موظفي السفارة الإسرائيلية انتقلوا في البداية إلى مدينة لفيف (لفوف) بغرب أوكرانيا قبل مغادرة البلاد بالكامل.

وأعلنت إسرائيل عزمها على إعادة فتح سفارتها بكييف بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن السفارة الأمريكية ستستأنف عملها هناك "في القريب العاجل".

المصدر: i24 news