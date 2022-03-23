السفير الإسرائيلي: يوجد حاليا ألف إسرائيلي في مناطق القتال يحمل معظمهم الجنسية الأوكرانية

كشف السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، عن "وجود 1000 إسرائيلي في مناطق القتال بأوكرانيا، يحمل معظمهم الجنسية الأوكرانية".

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وفي تصريح لقناة "I24NEWS" الإسرائيلية، قال مايكل برودسكي: "يوجد حاليا 1000 إسرائيلي في مناطق القتال، ويحمل معظمهم الجنسية الأوكرانية، الأمر الذي يجبرهم - الرجال على الأقل - على البقاء هناك، والآخرون الذي يمكن لهم المغادرة يختارون عدم القيام بذلك، مشيرا إلى أن سفارته تستمر في نشاطها رغم نقلها إلى بولندا.

وتابع برودسكي قائلا: "أصدرنا تحذيرات للإسرائيليين لمغادرة الأراضي الأوكرانية قبل ثلاثة أسابيع من الحرب، لكن الكثيرين لم يستمعوا إلينا، ولهذا السبب اضطررنا إلى إجلائهم بشكل عاجل بعد اندلاع القتال..والسفارة مسؤولة أيضًا عن تنسيق المساعدات الإنسانية والحفاظ على الاتصال بالسلطات الأوكرانية".

وهذا وأعرب برودسكي عن تأييده لتنظيم محادثات روسية أوكرانية في إسرائيل، مؤكدا أنه "في الوقت الذي كانت العديد من الدول تزود أوكرانيا بالسلاح، القليل منها مثل إسرائيل من يقوم بالوساطة بين كييف وموسكو"، حيث اعتبر أنها "ميزة يجب أن نستفيد منها وآمل أن تؤتي جهودنا ثمارها".

المصدر: "I24NEWS"