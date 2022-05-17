أمين عام الناتو: تركيا حليف مهم وينبغي إزالة مخاوفها الأمنية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، على أن تركيا حليف مهم للناتو وينبغي إزالة كافة المخاوف الأمنية التي تعتريها.

إقرأ المزيد

وقال ستولتنبرغ في تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.

وأفاد بأنه بحث مع تشاووش أوغلو قراري فنلندا والسويد التقدم بطلب لعضوية "الناتو".

وأضاف ستولتنبرغ أن "تركيا حليف مهم للناتو وينبغي إزالة كافة المخاوف الأمنية التي تعتريها"، وشدد على ضرورة "الوقوف معا في مثل هذه اللحظة التاريخية".

ومن المقرر أن تتقدم السويد وفنلندا قريبا بطلب رسمي إلى "الناتو" للانضمام إليه، فيما أعلنت تركيا العضو في الحلف منذ سنوات طويلة، أنها لا ترحب بهذه الخطوة المرتقبة من قبل هذين البلدين.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن السويد وفنلندا لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية التي تكافحها تركيا (حزب العمال الكردستاني)، ولهذا لا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما للناتو في هذه المرحلة.

المصدر: الأناضول