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حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بـ 40 مليار دولار تجتاز التصويت التمهيدي بمجلس الشيوخ

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حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بـ 40 مليار دولار تجتاز التصويت التمهيدي بمجلس الشيوخ
Globallookpress Europa Press
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اجتاز مشروع القانون حول تقديم حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار التصويت التمهيدي في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليتم التصويت النهائي عليه يوم الأربعاء القادم.

وصوت إلى جانب إنهاء مناقشة مشروع القانون في غضون 30 ساعة وطرحه للمصادقة عليه نهائيا، 81 عضوا في المجلس مقابل 11 صوتا ضده، يوم الاثنين، ومن المتوقع إقرار المشروع نهائيا في 18 مايو ليوقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق.

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وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون الأسبوع الماضي بـ 368 صوتا مقابل 57. وعرقل السيناتور الجمهوري راند بول الإقرار السريع للمشروع في مجلس الشيوخ لاحقا.

ويتضمن مشروع القانون رصد المزيد من الأموال لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، بما في ذلك إنفاق 20 مليارا على المعدات وتدريب العسكريين الأوكرانيين، إضافة إلى مساعدات اقتصادية وإنسانية ودعم اللاجئين.

وحتى الآن تمتلك واشنطن الموارد لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بدون انقطاع حتى 19 مايو الجاري، حسبما أكد البنتاغون.

المصدر: وكالات

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