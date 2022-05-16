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إيران: الدور الروسي بالمفاوضات النووية كان إيجابيا والأزمة الأوكرانية قد تلقي بظلالها عليه

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إيران: الدور الروسي بالمفاوضات النووية كان إيجابيا والأزمة الأوكرانية قد تلقي بظلالها عليه
Legion-Media
علما روسيا وإيران
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الدور الروسي بالمفاوضات النووية في فيينا، كان إيجابيا".

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "الدور الروسي في المفاوضات كان إيجابيا، ولا أعلق على بعض التغريدات..الموقف الرسمي الروسي سمعناه على لسان وزير الخارجية، سيرغي لافروف، كما عبر وزير خارجيتنا عن الموقف الإيراني الحريص على مصالح البلد".

وأضاف خطيب زادة: "الأزمة الأوكرانية بالتأكيد ربما تلقي بظلالها على الدور الروسي في المفاوضات، وتقلل من نشاطاته بهذا الشأن".

المصدر: RT

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