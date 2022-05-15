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بدء مناورات عسكرية ضخمة في إستونيا

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بدء مناورات عسكرية ضخمة في إستونيا
Globallookpress Sergei Stepanov
إستونيا-صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الإستونية عن بدء مناورات عسكرية ضخمة في البلاد بمشاركة وحدات من الناتو والحلفاء.

وقالت وزارة الدفاع الإستونية: "خلال التدريبات، سيتم اختبار الاستعداد القتالي لقوات الدفاع وقدرتها على الاستجابة للتهديدات الدولية. وسيتم إيلاء الاهتمام الرئيسي للتحقق من جاهزية لواء المشاة الثاني ومركز الاتصالات الاستراتيجية".

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وتجري المناورا في الفترة من 16 مايو إلى 3 يونيو في جميع أنحاء إستونيا تقريبا. وستجري المناورات الرئيسية للوحدات في جنوب إستونيا، وسيتم إطلاق النار الحي في موقع تدريب قوات الدفاع المركزي وفي جزيرة ساريما.

بالإضافة إلى مناورات "القنفذ"، يتم إجراء العديد من التدريبات في وقت واحد في إستونيا وبالقرب منها. حيث تنظم لاتفيا مناورات، يتم خلال التدرب على التعاون عبر الحدود.

وكجزء من مناورات "المدافع عن أوروبا 2022"، سيتدرب مشاة البحرية الأمريكية مع أفراد عسكريين إستونيين في جزيرة ساريما باستخدام الرصاص الحي في البحر.

وستشمل مناورات "القنفذ-2022" الجيش والقوات الجوية والبحرية ورابطة الدفاع الإستونية، بالإضافة إلى القيادة الإلكترونية وقيادة الدعم وقيادة العمليات الخاصة.

وستشارك في التدريبات أيضا وحدات من مجموعة الناتو القتالية المتمركزة في إستونيا، بالإضافة إلى وحدات من الحلفاء.

المصدر: انترفاكس

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