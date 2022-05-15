كوريا الشمالية تستنجد بجارتها الجنوبية لمكافحة كورونا

قال مسؤول كبير في الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن بلاده تدرس بنشاط اقتراح جارتها الشمالية لعقد اجتماع على مستوى العمل لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وأوضح المسؤول أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، عرض إرسال اللقاحات إلى الشمال بعد اعتراف بيونغ يانغ بتفشي الفيروس لأول مرة يوم الخميس.

وذكر أن الحكومة تنظر بنشاط في اقتراح عرض رسمي لكوريا الشمالية في أوائل الأسبوع الجاري لعقد اجتماع على مستوى العمل بشأن توفير اللقاحات، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط للتوصل إلى وضع اقتراحها للشمال بعد إجراء مشاورات مع الوكالات ذات الصلة في وقت مبكر.

وأفاد المسؤول بأن موقف الحكومة هو أنها بحاجة إلى تقديم عرض مباشر لكوريا الشمالية، بشكل منفصل عن إعلان الخطة للصحافة الكورية الجنوبية، بغض النظر عن كيفية رد الشمال.

ومن المتوقع أن تتسارع المناقشات ذات الصلة داخل الحكومة الجنوبية، بعد تولي كوون يونغ سيه، الذي تم تعيينه وزيرا للوحدة يوم الجمعة، منصبه رسميا يوم الاثنين.

وزعمت كوريا الشمالية لأكثر من عامين أنها خالية من فيروس كورونا، ثم أبلغت عن أول حالة إصابة بالفيروس يوم الخميس، قائلة إن البلاد أعلنت تنفيذ نظام مكافحة الفيروسات "الطوارئ القصوى".

وأمس السبت، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع المكتب السياسي بقيادته، إن بلاده تواجه اضطرابات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ودعا كيم إلى الإيمان بإمكانية التغلب على الأزمة قريبا، مشددا على أن جائحة كورونا ليست خارج السيطرة حيث أنها محصورة داخل مناطق معينة تم إغلاقها بالفعل.

المصدر: يونهاب