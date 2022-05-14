وسط تفشي كوفيد.. كوريا الشمالية تسجل 15 وفاة إضافية بسبب "حمى"

أحصت كوريا الشمالية، يوم الأحد، 15 وفاة إضافية سببها "حمى"، بعد أيام على إعلان البلاد تسجيلها أول إصابة بكوفيد-19 على أراضيها ومسارعة السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق.

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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأنه تم تسجيل ما مجموعه 42 وفاة و820620 إصابة في البلاد.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 324550 شخصا يتلقون عناية طبية.

وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن البلاد تواجه أكبر صدمة منذ تأسيس الجمهورية، حسبما ذكرت وكالة التلغراف المركزية (CTAC).

وصرح الزعيم كيم جونغ أون بأن تفشي المرض يسبب "اضطرابا كبيرا" في البلاد.

ولأول مرة منذ بداية الجائحة، أبلغت كوريا الشمالية عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ومنذ نهاية أبريل، بدأت "حمى غير مألوفة" تنتشر في البلاد.

المصدر: وكالات