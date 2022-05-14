زيلينسكي يوقع قانونا يحظر "الأحزاب المؤيدة لروسيا" في أوكرانيا

وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا يوسع إمكانيات حظر الأحزاب السياسية في البلاد بإضافة بند متعلق بالـ"الموقف المؤيد لروسيا".

وحسب موقع البرلمان الأوكراني فقد تم إرسال وثيقة تعديل القوانين التشريعية الأوكرانية بشأن حظر الأحزاب السياسية إلى زيلينسكي للتوقيع عليها في 6 مايو. وفي 14 مايو أعيد القانون موقعا من رئيس الجمهورية.

وينص القانون على أنه في "حالة حظر نشاط حزب ما بقرار من المحكمة، فإن تكتله في البرلمان سيكون عرضة للحل، ويصبح النواب بدون تكتل. كما ينص قانون الحظر على مصادرة ممتلكات وأصول الأحزاب لصالح الدولة".

في نهاية مارس، أعلن زيلينسكي تعليق أنشطة عدد من الأحزاب المعارضة المزعوم ارتباطها بروسيا خلال فترة الأحكام العرفية.

المصدر: تاس